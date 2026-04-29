Napoli, via Morghen: la strada più "sgarrupata" del Vomero Esterrefatti i tanti turisti che in questi giorni arrivano sulla collina

"I tentativi di risolvere, una volta e per sempre, i problemi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a partire dai cosiddetti ingombranti, verranno sempre vanificati, se tutti i napoletani non acquisiranno un senso civico ma anche se gli uffici a tanto preposti non faranno fino in fondo il loro dovere, dichiarando guerra totale ai trasgressori e applicando le severe sanzioni del caso - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Non vedo come si possa parlare di raccolta differenziata sulla collina vomerese, quando, a tutt’oggi, non si riescono neppure a far applicare le apposite procedure previste per il prelievo, in particolare, dei rifiuti ingombranti o per lo smaltimento dei materiali di risulta.

Così le strade di uno dei più bei quartieri di Napoli, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a vere e proprie minidiscariche. Il riferimento è al Vomero - puntualizza Capodanno -, dove, anche in questi giorni, con tante persone in strada e con i turisti che sono arrivati in gran numero anche sulla collina, in occasione del ponte del 1° maggio, per ammirare le tante bellezze offerte dal territorio, lungo le strade e i marciapiedi non è difficile imbatterti in vere e proprie minidiscariche a cielo aperto, per lo più nei pressi dei bidoncini della differenziata, che vengono lasciati permanentemente su marciapiedi e carreggiate, in aperto contrasto con la normativa vigente. Il tutto favorito dalla totale assenza di vigilanza e controlli.

Stamani - continua Capodanno, nel corso di una sopralluogo effettuato in via Morghen, una delle più antiche e prestigiose strade del quartiere collinare, che collega via Scarlatti con l'area di San Martino, si è potata osservare una situazione di degrado e d'abbandono inaccettabile.

Situazione che peraltro è stata segnalata più volte anche dai residenti all'amministrazione comunale senza che però, sino a questo momento, si siano assunti i provvedimenti del caso, segnatamente finalizzati all'eliminazione dei tanti dissesti presenti sui marciapiedi e al diserbamento, liberando così gli stessi marciapiedi dalle numerose erbacce che li hanno trasformati in una sorta di savana.

In particolare - aggiunge Capodanno - per via Morghen, così come per altre arterie interessate dagli stessi problemi, occorre procedere subito alla riparazione dei numerosi dissesti presenti sui marciapiedi, che rappresentano, tra l'altro, un potenziale pericolo per i passanti, specialmente nelle ore serali e notturne oltre che al diserbamento, con l'eliminazione di tutte le erbacce cresciute a dismisura sia a confine delle mura adiacenti che nelle numerose formelle da tempo prive di alberature, che vanno nel contempo piantate".

Sulle questioni sollevate Capodanno lancia un pressante appello al sindaco Manfredi e agli assessori Cosenza e Santagada, affinché sollecitino gli uffici comunali preposti a intervenire rapidamente.