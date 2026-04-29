Napoli, l'ex Pretura diventerà la nuova caserma della Guardia di Finanza Il piano per riqualificare la zona: ospiterà 700 militari, lavori conclusi entro tre anni

Consegnato alla Guardia di Finanza l’immobile che fu sede della Pretura e che è parte dell’antico Complesso di San Francesco da Paola. In mattinata la cerimonia che ha formalizzato il passaggio di consegne dall’Agenzia del Demanio alla Guardia di Finanza, nell’ambito di una collaborazione interistituzionale che coinvolge anche Prefettura e Comune, finalizzata alla rifunzionalizzazione di un bene pubblico di pregio e al rafforzamento del presidio di legalità nell’area di Porta Capuana. La struttura ospiterà la nuova caserma del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

«La destinazione data a questo immobile che un tempo ospitava la Pretura - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi -– rientra in un progetto più ampio di riqualificazione e di tutela dell’intera zona. Questo luogo è stato a lungo il fulcro delle attività giudiziarie della città; poi, con la delocalizzazione degli uffici, si è progressivamente svuotato delle sue funzioni. E sappiamo che i vuoti, se non riempiti in maniera opportuna, rischiano di essere riempiti in maniera inopportuno. La presenza della Guardia di Finanza, al di là delle specifiche competenze del Nucleo che sarà ospitato, garantirà un presidio del territorio. Insieme alla comunità, ai commercianti e agli operatori del mercato, lavoreremo per assicurare vitalità, ma anche legalità, con l’obiettivo di far tornare Porta Capuana a essere ciò che è sempre stata: uno dei luoghi più belli e rappresentativi della città».

«Qui opererà uno dei reparti più all’avanguardia presenti a Napoli – ha sottolineato il generale Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza –. Saranno impiegati circa 700 militari. Per noi, però, non si tratta solo di un presidio di fondamentale importanza operativa: con il supporto di tutte le istituzioni, vogliamo restituire alla città un luogo iconico, riportandolo al suo antico splendore».