Trentenne italiano ucciso a Ibiza con una coltellata Secondo i media spagnoli la vittima avrebbe origini campane

Un pomeriggio di sangue ha sconvolto la tranquillità di Platja d’en Bossa, nota località turistica dell’isola di Ibiza. Intorno alle 16:30, un cittadino italiano di 30 anni, originario della Campania secondo i media spagnoli, ha perso la vita a seguito di una violenta aggressione con arma da bianca avvenuta in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle testate locali l’attacco si è consumato nei pressi di un bar. . Sebbene in un primo momento le autorità avessero ipotizzato un tentativo di rapina finito nel sangue, gli inquirenti hanno rapidamente virato verso una pista differente: quella della resa dei conti.

L'aggressore avrebbe colpito la vittima con precisione letale all'altezza dell'emitorace sinistro, provocando ferite troppo gravi per lasciare scampo al giovane.

L'intervento del personale sanitario del Samu061 è stato immediato, ma la situazione è apparsa subito disperata. Al momento dell'arrivo delle ambulanze, il trentenne era già in arresto cardiocircolatorio.

"Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto", hanno dichiarato i soccorritori.