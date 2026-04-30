Napoli da record per il 1° maggio: attesi quasi 500mila turisti Ecco il dettaglio delle previsioni per il prossimo weekend

All’ombra del Vesuvio è già tempo di grandi numeri. Napoli si conferma una delle mete più ambite a livello internazionale per il ponte del 1° maggio, registrando un vero e proprio "sold out" nelle strutture ricettive. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Turistico Urbano (Otu) del Comune, la città si appresta a vivere un fine settimana da primato, con flussi di visitatori che superano ogni aspettativa.

I numeri del boom: quasi mezzo milione di presenze

Le stime elaborate dall'Otu evidenziano una tendenza consolidata verso soggiorni più lunghi. Ecco il dettaglio delle previsioni per il prossimo weekend: 483.731 turisti hanno scelto di soggiornare in città per tre notti mentre sono 351.731 i turisti resteranno a Napoli per almeno due notti. Queste cifre confermano come il capoluogo campano non sia più soltanto una meta "mordi e fuggi", ma una destinazione capace di trattenere il pubblico grazie a un'offerta diversificata.

L’Assessora Armato: "Napoli punto di riferimento per l'autenticità"

Soddisfazione espressa da Teresa Armato, assessora comunale al Turismo, che vede in questi risultati il frutto di una strategia di accoglienza e programmazione che dura tutto l'anno."Questi risultati confermano la straordinaria vitalità del turismo a Napoli — ha sottolineato l’assessora —. I dati raccontano una città diventata punto di riferimento per chi cerca bellezza, cultura e autenticità. Siamo una città che continua a investire nella qualità dell'accoglienza per offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative".

Strategia e offerta culturale

Secondo l'amministrazione, il successo di questa stagione non è casuale. Il sistema di accoglienza, ormai rodato, poggia su alcuni pilastri fondamentali come il rinnovamento dell'offerta con eventi di qualità distribuiti lungo tutto l'arco dell'anno, ma anche l'apertura di nuovi siti e la restituzione al pubblico di luoghi storici precedentemente chiusi. Infine gli investimenti mirati: una costante attenzione alla qualità dei servizi per i visitatori. Con le piazze già gremite e i principali siti museali pronti al grande afflusso, Napoli si prepara a vivere un 1° maggio all’insegna della cultura e della ripartenza economica, consolidando il suo ruolo di capitale del turismo nel Mediterraneo.