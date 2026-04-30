Piano Casa, Manfredi (Anci): "Bene, ma servono più risorse" Il sindaco di Napoli: "un primo passo contro l'emergenza abitativa, ma restano molti nodi"

L’approvazione del Piano Casa in Consiglio dei Ministri segna un punto di svolta nel dibattito sulle politiche abitative in Italia, ma i sindaci chiedono chiarezza. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha accolto la misura come una "prima risposta utile", pur ponendo l'accento su alcune criticità strutturali che riguardano i bilanci comunali e la gestione dei territori. L’emergenza abitativa, secondo Manfredi, non è più un fenomeno circoscritto, ma una priorità nazionale che colpisce duramente le grandi aree urbane e non solo.

Il nodo delle risorse: "No a tagli ai Comuni"

Nonostante il giudizio positivo sull'iniziativa governativa, l'Anci mantiene alta la guardia sul fronte economico. Manfredi ha evidenziato come una parte dei finanziamenti previsti derivi da fondi statali precedentemente già assegnati agli enti locali. "Ho chiesto assolute garanzie che tale destinazione non sia modificata", ha dichiarato il Presidente dell'Anci. "Ci auguriamo che arrivino risorse aggiuntive per scorrere le graduatorie comunali e dare risposte concrete alle fasce sociali più deboli".

Le priorità: affitti e morosità incolpevole

Per Manfredi, un vero piano per la casa non può prescindere dal sostegno diretto alle famiglie in difficoltà. Tra le richieste urgenti avanzate al Governo il rifinanziamento del fondo per la morosità incolpevole e nuovi stanziamenti per il sostegno agli affitti, strumenti definiti "improcrastinabili" per arginare il disagio sociale.

Urbanistica e rigenerazione: il ruolo dei Sindaci

Un altro passaggio delicato riguarda la semplificazione urbanistica. Se da un lato l'Anci favorisce misure che accelerino gli investimenti, dall'altro rivendica la centralità della pianificazione comunale. "Bisogna salvaguardare le competenze dei Comuni", ha ribadito Manfredi, sottolineando la necessità di prevedere compensazioni finanziarie laddove vengano concessi esoneri dai contributi di costruzione ai privati. L'obiettivo finale resta la rigenerazione urbana, specialmente nelle periferie: "Questi interventi devono essere integrati nei contesti cittadini dai sindaci per essere realmente efficaci e garantire un recupero delle realtà urbane degradate".

Verso il testo definitivo

In attesa di visionare il testo integrale delle norme, l'Anci si dice pronta a collaborare nella fase attuativa. La sfida, per i primi cittadini, è trasformare il Piano Casa in un volano di crescita economica che mantenga l'equilibrio tra controllo della spesa e investimenti infrastrutturali, assicurando al contempo il diritto all'abitare.