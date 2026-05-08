Papa Leone, da Napoli un grido di pace: «Una cultura alternativa alla violenza» Le parole del Santo Padre dal palco di Piazza del Plebiscito

Papa Leone XIV è arrivato a Napoli, accolto tra gli applausi di Piazza del Plebiscito. Una giornata storica per il capoluogo campano, che abbraccia il Santo Padre con migliaia di fedeli ad attenderlo.

All’arrivo della Papamobile in Piazza del Plebiscito a Napoli, tutti i fedeli presenti si sono alzati in piedi ed hanno accolto il Pontefice con un lunghissimo applauso. Dal palco è partita “Magnifica Gente” tratta dal musical di Scugnizzi. Ad attendere Papa Leone XIV c’era l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia.

Le parole del Cardinale Battaglia contro la camorra

Il Cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha lanciato un grido contro la camorra ed il coinvolgimento dei giovani in attività illegali.

«La camorra non uccide soltanto quando spara. Uccide quando convince un ragazzo che valere significa comandare. Quando fa credere che il rispetto si compra con la paura. Quando occupa il vuoto lasciato dalla solitudine, dalla mancanza di adulti credibili, dalla fragilità delle comunità».

Papa Leone XIV su Napoli: «Un drammatico paradosso»

Il Papa ha dedicato una lunga riflessione alla città di Napoli, segnata ancora da un divario sociale marcato in ogni area. «Napoli vive oggi un drammatico paradosso: alla notevole crescita di turisti fatica a corrispondere un dinamismo economico capace di coinvolgere davvero l'intera comunità sociale».

«In molte zone si scorge una vera e propria geografia della disuguaglianza e della povertà, alimentata da problemi irrisolti da tempo: la disparità di reddito, le scarse prospettive di lavoro, la carenza di strutture adeguate e di servizi, l'azione pervasiva della criminalità, il dramma della disoccupazione, la dispersione scolastica e altre situazioni che appesantiscono la vita di molte persone. Dinanzi a queste realtà, che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria, per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata».

Il messaggio di pace di Papa Leone da Napoli

Papa Leone XIV si è soffermato lungamente sul concetto di pace dal palco di Piazza del Plebiscito.

«La pace parte dal cuore dell'uomo, attraversa le relazioni, si radica nei quartieri e nelle periferie, e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Per questo sentiamo urgente lavorare anzitutto dentro la città stessa. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza, attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia».