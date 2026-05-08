Papa Leone XIV su Napoli: «Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia»

Una città dai mille colori. Così Papa Leone XIV, in visita oggi al Duomo di Napoli, ha descritto il capoluogo campano. Una città ricca di arte e cultura con un popolo inconfondibile e gioioso.
Il Santo Padre è stato accolto da tantissimi fedeli in questa giornata di visita a Napoli nel giorno dell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Applausi, sorrisi ed emozione di tutti coloro che erano presenti al Duomo ed in Piazza del Plebiscito.
Papa Leone XIV e le sue parole sulla città di Napoli
Il Papa ha parlato di Napoli, facendo riferimento anche al suo predecessore.
«È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: ‘La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste! È questa la vostra grande risorsa: la gioia, l’allegria’. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza», ha detto il Pontefice al Duomo di Napoli.
«Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni; è una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà; è una città antica ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. In questo contesto, l’agire pastorale è chiamato a una continua incarnazione del messaggio evangelico. Abbiamo bisogno di cura».