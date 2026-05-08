Manfredi accoglie Papa Leone XIV a Napoli: «Grande orgoglio per la città» Papa Leone XIV in visita a Napoli accolto dalle parole del Sindaco Manfredi

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha accolto Papa Leone XIV nel capoluogo campano, insieme al Prefetto Michele di Bari, al Governatore Roberto Fico e al Cardinale don Mimmo Battaglia.

«Benvenuto nella nostra terra Papa Leone XIV», così il Primo Cittadino di Napoli sulla propria pagina di X ha inaugurato questa giornata speciale per la città. «La legalità e la lotta alla camorra sono precondizioni del nostro agire. Da piazza Plebiscito abbiamo voluto inviare un messaggio forte di speranza».

Il discorso di Manfredi dinanzi a Papa Leone XIV

In Piazza del Plebiscito, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha tenuto un discorso dinanzi a Papa Leone XIV, dando il benvenuto al Santo Padre.

«Napoli la accoglie con il suo calore, in un grande abbraccio fisico e ideale. Lo fa qui, in Piazza del Plebiscito, sotto lo sguardo solenne della Basilica di San Francesco di Paola, in un momento carico di significato, segnato anche dal primo anniversario del Suo Pontificato, con un’emozione che appartiene all’intera comunità e che difficilmente può essere contenuta».

Il Sindaco ha sottolineato come accogliere il Papa significhi ricevere un dono per l'intera città. «Per noi accoglierla è motivo di profondo orgoglio. La sua visita rappresenta un passaggio di straordinario valore spirituale e simbolico: un dono che Napoli riceve con gratitudine sincera».