Juve Stabia, gli amministratori: "Nuovo capitolo importante per il club" "Lo Stato gestirà le attività societarie cercando di assicurare un futuro radioso al club"

Comunicato ufficiale da parte degli amministratori giudiziari della Juve Stabia dopo quanto reso noto dal club nelle scorse ore con il sequestro di quote e patrimonio aziendale: "Il Tribunale di Napoli sezione Misure di Prevenzione, presieduta dalla dottoressa Teresa Areniello ha accolto la proposta di sequestro della totalità delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale della società S.S. Juve Stabia srl già sottoposta all’amministrazione giudiziaria. La proposta era stata avanzata congiuntamente dal procuratore nazionale AntiMafia e Anti Terrorismo, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sulla scorta delle relazioni redatte dagli amministratori giudiziari".

"Lo Stato gestirà le attività societarie"

"Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Francesco Agnello, quale legale rappresentante della Stabia Capital Srl, in considerazione del concreto rischio di dispersione dei beni riconducibili alla Juve Stabia. Il Tribunale ha inoltre ritenuto necessario assicurare una gestione piena e integrale della società, al fine di rendere effettive le finalità dell’amministrazione giudiziaria: preservare il patrimonio aziendale, garantire la completa controllabilità degli asset e impedire la dispersione del valore della società. Si apre ora un nuovo capitolo importante per il futuro della società perché sarà lo Stato Italiano nelle persone degli amministratori giudiziari, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, a gestire completamente e in maniera autonoma le attività societarie cercando di assicurare un futuro radioso al club che rappresenta uno dei più antichi vessilli del calcio italiano, fin dal 1907".