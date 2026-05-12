Eccellenza al Policlinico Federico II: rimosso tumore a seno e metastasi Una maratona chirurgica di sette ore e tre équipe multidisciplinari hanno ridato speranza ad Agnese

In un panorama sanitario che punta sempre più alla personalizzazione delle cure, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli segna un punto a favore della medicina integrata. Per la prima volta, un complesso caso di carcinoma mammario con metastasi epatica è stato affrontato e risolto in un'unica seduta operatoria, risparmiando alla paziente il trauma di interventi multipli e ripetute anestesie generali.

Una sfida tecnica tra asportazione e ricostruzione

L'operazione, durata sette ore, ha visto l'avvicendarsi di tre diverse équipe specialistiche che hanno lavorato in perfetta sincronia. Il percorso chirurgico è stato strutturato in tre fasi chiave:

Resezione Epatica: Inizialmente, i chirurghi sono intervenuti sul fegato per rimuovere la metastasi attraverso una tecnica laparoscopica mini-invasiva.

Oncologia Mammaria: Successivamente, si è proceduto all'asportazione del tumore alla mammella e allo svuotamento del cavo ascellare.

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva: L'ultima fase ha riguardato l'estetica e la dignità della paziente, con la ricostruzione immediata della mammella operata e il contestuale ripristino dell'altra mammella, asportata in un precedente intervento nel 2022.

Il fattore tempo: "One-Stage Surgery"

Il Direttore Generale, Elvira Bianco, ha sottolineato come questo risultato sia il frutto concreto di una sanità pubblica che mette al centro la persona. Affrontare il tumore primario e la metastasi in un "solo tempo" non è solo un vantaggio logistico, ma accelera i tempi di recupero e riduce l'impatto psicologico della malattia. Agnese è stata infatti dimessa dopo soli sette giorni in ottime condizioni.

La forza di Agnese: "Sorridere sempre alla vita"

Dietro i numeri e le tecniche chirurgiche c'è la storia di Agnese, una donna che dal 2022 combatte contro la malattia. Nonostante la scoperta, nel giugno 2025, di una nuova forma tumorale particolarmente aggressiva e già estesa al fegato, Agnese non ha mai ceduto allo sconforto.

"Mi sono affidata totalmente a Dio e alla scienza," ha dichiarato la donna. "Non bisogna avere paura, ma sempre sorridere alla vita."

Questo caso rappresenta un esempio di come la multidisciplinarietà — ovvero il dialogo costante tra oncologi, chirurghi generali e plastici — sia l'arma più efficace contro le patologie oncologiche complesse, trasformando Napoli in un polo di riferimento per l'eccellenza chirurgica nazionale.