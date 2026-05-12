Napoli violenta, ancora una rapina in centro: due arresti della polizia In manette due persone di 36 e 37 anni

La polizia ha arrestato due persone di 36 e 37 anni, con precedenti, per rapina impropria. Gli stessi sono stati denunciati per ricettazione.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, hanno notato due uomini in piazza Garibaldi, che, dopo essersi avvicinati ad alcune persone, hanno sfilato una banconota dalla tasca di un uomo. Quest’ultimo, accortosi di quanto stava accadendo, ha provato a bloccare uno dei malviventi, ma è stato spintonato dal complice e fatto rovinare al suolo. Entrambi si sono poi dati alla fuga.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati in via Carmignano, trovandoli in possesso della banconota sottratta poco prima e di un portafogli, di cui i due non hanno saputo giustificare la provenienza.