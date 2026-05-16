"Mai bandiera bianca", anche Napoli per la campagna contro la violenza di genere Il Comune di Napoli aderisce alla campagna di comunicazione istituzionale promossa da ANCI

Il Comune di Napoli aderisce alla campagna di comunicazione istituzionale, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI, contro la violenza di genere. Un gesto simbolico dell'amministrazione comunale che in questo modo rafforza il proprio impegno nel contrasto a tale fenomeno.

“Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, un'iniziativa che punta a diffondere una cultura del rispetto e a stigmatizzare ogni forma di violenza sulle donne. La campagna è stata lanciata lo scorso dicembre dal Sindaco di Napoli e Presidente ANCI, Gaetano Manfredi, insieme alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella.

Una banidera rosso-arancione come simbolo

Il progetto è sostenuto da un simbolo: una bandiera rosso-arancione, i cui colori sono ispirati all'Obiettivo 5 dell'Agenda ONU 2030 per l'uguaglianza di genere. Il Comune di Napoli, aderendo all'iniziativa, ha esposto sulla facciata di Palazzo San Giacomo e presso le sedi dei Centri Antiviolenza (CAV) comunali la bandiera in questione con la scritta “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”.

Il messaggio è chiaro: le istituzioni non intendono "arrendersi" o arretrare di fronte a questo fenomeno.

Oltre il gesto simbolico: l'obiettivo del progetto

La campagna non si limiterà a celebrazioni simboliche, ma si articolerà per tutto il 2026, attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole, promozione del numero 1522 ed un utilizzo dei canali istituzionali e social dell'Ente per una diffusione capillare del messaggio.

Verrano realizzati, quindi, degli interventi educativi nelle scuole per il contrasto agli stereotipi di genere ed una campagna di diffusione del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza, attivo 24 ore su 24 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.

L'Assessora Ferrante: «Comune di Napoli in prima linea»

L'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ha sottolineato l'importanza del fenomeno e le volontà dell'amministrazione comunale.

«Anche il Comune di Napoli partecipa alla campagna ANCI contro la violenza sulle donne. È un fenomeno che ancora non accenna a diminuire per cui tutte le istituzioni devono essere unite con interventi trasversali. Il Comune di Napoli con i suoi centri antiviolenza e con l’attività della rete antiviolenza è in prima linea per intervenire in tutti i modi possibile per arrivare a un giorno in cui non ci saranno più donne ad aver bisogno di aiuto».