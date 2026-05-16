Dovrà scontare 6 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito nei confronti di un 54enne

La polizia ha arrestato un 54enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso nello scorso mese di aprile dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 6 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi tra Napoli e Città di Castello nel 2021.