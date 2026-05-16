Vomero, cade un grosso ramo in via Scarlatti: tragedia sfiorata Capodanno: "Episodi annunciati che si verificano con eccessiva frequenza"

"Stamane, intorno a mezzogiorno, al Vomero si è di nuovo sfiorata la tragedia per la caduta improvvisa di un grosso ramo, in via Scarlatti, all’altezza del civico 110.

Il grave episodio si è verificato nella mattinata quando la strada era già molto trafficata, con tante persone che vi transitavano per il consueto shopping del sabato. Una signora che si trovava proprio nei pressi dell'albero è stata colpita alla testa dal ramo caduto. Nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118 i presenti l'hanno aiutata a rialzarsi facendola accomodare su una panchina nei pressi del luogo dove si è verificato l'incidente".

A segnalare l’accaduto, che ha generato grande apprensione tra i passanti ma anche tra i commercianti della zona, è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, anche attraverso il suo blog, ha più volte sollecitato gli uffici competenti a intervenire con le indagini e le verifiche necessarie da mettere in campo, alla luce dei tanti episodi di caduta di rami e d'interi alberi, che si sono registrati al Vomero negli ultimi anni, senza però che si siano riscontrate risposte operative alle sue numerose segnalazioni.

A questo punto - sottolinea Capodanno - ritengo che gli uffici competenti dovrebbero estendere, con l’urgenza del caso, le indagini a tutto i due filari di alberi che si trovano lungo il tratto di strada interessato per verificare se ci sono altre alberature che si presentano nelle stesse condizioni di quello dal quale è caduto il ramo, al fine di evitare la possibilità che si possano verificare tragedie che al Vomero, in passato, si sono già vissute.

Purtroppo - puntualizza Capodanno - i pochi alberi rimasti al Vomero, visto che molti sono stati tagliati o sono caduti, mentre alcuni, morti da tempo, sono ancora al loro posto, con la possibilità che possano anch’essi cadere da un momento all’altro, sono afflitti da molti degli stessi problemi delle essenze arboree, per lo più platani, che si trovano nelle strade del quartiere.

La mancanza di una potatura, effettuata nei tempi e con le modalità opportune, ha prodotto che le alberature poste lungo i marciapiedi di strade e piazze, siano cresciute a dismisura sia in altezza che in larghezza, raggiungendo anche i piani alti degli edifici.

In giornate ventose, come quella odierna, la forza esercitata lateralmente dal vento, tende a piegare il tronco. A quel punto l’albero, specialmente se afflitto da patologie, non curate, che ne hanno minato la resistenza, può o perdere rami o addirittura essere divelto dalla base, abbattendosi a terra con tutto il peso di tronco e rami, con conseguenze immaginabili.

Per quanto riguarda i platani, che un tempo costituivano una delle caratteristiche del popoloso quartiere collinare partenopeo - aggiunge Capodanno -, in molte strade purtroppo sostituiti da altre essenza arboree, oltre ad essere attaccati dal cancro colorato, che ne ha provocato la decimazione, essi sono da lustri infestati da colonie di un insetto, un tingide, il cui nome scientifico è Corythucha ciliata, la cui femmina si riproduce al ritmo di 200 uova per ogni ciclo della durata di 45 gironi, nascondendosi per riprodursi sotto la corteccia dell’albero.

Nonostante le numerose segnalazioni effettuate da lustri, non si è mai provveduto a debellare il parassita, che si è ripresentato puntuale anche l'estate scorsa, e che potrebbe essere eliminato con metodi naturali endoterapici, come dimostrano studi scientifici, condotti al riguardo da istituti specializzati".

Capodanno sulla situazione complessiva del già scarno patrimonio arboreo a disposizione degli abitanti del Vomero, richiama ancora una volta richiama l’attenzione delle autorità competenti, segnatamente degli uffici comunali al verde, che fanno capo all’assessore Vincenzo Santagada, affinché vengano attivate, in tempi rapidi, tutte le iniziative del caso per le verifiche e i controlli sulle alberature stradali, segnatamente finalizzate a garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.