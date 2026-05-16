Napoli, Porta nolana e zone limitrofe: 4 violazioni al codice della strada Controlli della polizia

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Nolana, personale della polizia e nello specifico del commissariato Vicaria-Mercato, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e l’ausilio della polizia metropolitana e della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio a Porta Nolana e zone limitrofe.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 160 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllato 110 veicoli e contestato 4 violazioni del codice della strada.