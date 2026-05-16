Azienda dei Colli: "Tuteleremo nelle sedi competenti la nostra immagine" La nota della direzione strategica dell’azienda ospedaliera

"La direzione strategica dell’azienda ospedaliera dei Colli resta basita alla lettura delle dichiarazioni odierne dell'avvocato Petruzzi. Sono parole assolutamente prive di fondamento e per questo incomprensibili". E' quanto scrive in una nota l'azienda sanitaria napoletana.

"Il dottore Maiorino, che nella vicenda è il medico legale dell'azienda ospedaliera dei Colli, non si è mai dimesso, né ci ha mai pensato; continua a svolgere il suo lavoro unitamente ai legali incaricati dall’Azienda.".L'ultimatum dell’avvocato Petruzzi e le sue parole sono irricevibili e intollerabili.

Appare del tutto improprio chiamare in causa il direttore generale e il presidente della Regione Campania rispetto ad attività istruttorie e valutative che, in questa fase strettamente tecnico-giuridica, sono rimesse ai soggetti a ciò deputati.

Gli avvocati dovrebbero sapere che devono attenersi ai doveri di continenza, correttezza e lealtà propri della professione forense, evitando dichiarazioni pubbliche non aderenti ai fatti e caratterizzate da toni suggestivi, suscettibili di esercitare indebite pressioni nei confronti di quanti sono coinvolti in procedimenti amministrativi in corso, che sono disciplinati dalle leggi.

Pertanto, ci si riserva di tutelare nelle sedi competenti la serenità, l’onorabilità e l’immagine della azienda ospedaliera dei Colli e dei suoi professionisti".