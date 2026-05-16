Auriemma: "A Ercolano arriva Nova, parola all'Italia, ascolto e partecipazione" Il percorso partecipativo del Movimento 5 Stelle

Domenica 17 maggio, la provincia di Napoli ospiterà una nuova tappa di Nova – Parola all’Italia, il percorso partecipativo del Movimento 5 Stelle che mette al centro il confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio per costruire insieme il programma politico in vista delle elezioni del 2027.



“Sarà una giornata intensa di ascolto, partecipazione e condivisione durante la quale raccoglieremo proposte, idee e contributi provenienti da ogni ambito della società. Un percorso democratico e propositivo che nasce dalla volontà di riportare al centro della politica i problemi reali delle persone, trasformandoli in soluzioni concrete ed efficaci”.

Lo dichiara Carmela Auriemma, coordinatrice provinciale del M5S e vicecapogruppo alla Camera, annunciando l’appuntamento in programma presso il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano.



“Crediamo profondamente nel valore dell’intelligenza collettiva e nella forza delle comunità che partecipano attivamente alla costruzione del futuro del Paese. Per questo invitiamo cittadini, associazioni e realtà territoriali a prendere parte a questo importante momento di confronto”.



“Scriviamo insieme il futuro dell’Italia. Ogni singola idea può contribuire a cambiare il nostro Paese”, conclude Auriemma.