Napoli: quasi mille firme per la Feltrinelli al Vomero Capodanno: " Il Vomero ha bisogno di luoghi di aggregazione e confronto"

"Il Vomero - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero - negli ultimi anni, anche per gli aspetti legati alla cultura, è stato al centro di numerose notizie negative, con la chiusura di antiche librerie, come Guida Merliani e Loffredo, oltre al reparto editoriale dell'ex Fnac e più di recente di alcune delle storiche "boites des bouquinistes", poste dinanzi al plesso scolastico Vanvitelli in via Luca Giordano, che hanno modificato l'originaria destinazione d'uso, ma anche di diverse sale cinematografiche, come l'Ariston, l'Arcobaleno, il Bernini, il Colibrì e l'Orchidea, laddove, nel contempo, specialmente negli ultimi tempi, si è assistito ad una proliferazione esponenziale di attività legate alla somministrazione di cibi e bevande, con bar, ristoranti e paninoteche che hanno occupato strade e piazze del quartiere collinare.

Di recente si era diffusa la notizia che anche al Vomero venga aperto uno store della Feltrinelli, la nota catena di librerie italiane, notizia che aveva fatto ben sperare sul rilancio del settore culturale nell'ambito del quartiere collinare.

L'auspicio - sottolinea Capodanno - è che l'arrivo di un colosso dell'editoria nazionale, sulla collina possa a breve, rappresentando il primo esempio di un'inversione di tendenza che veda, in occasione della chiusura di altre attività, l'apertura di luoghi di cultura, di aggregazione e di socializzazione, segnatamente di librerie.

Così come è auspicabile, per gli stessi motivi - continua Capodanno - , che in tempi rapidi venga riaperta, trovandole una nuova più consona collocazione, la biblioteca comunale "Benedetto Croce", l'unica biblioteca pubblica presente in un quartiere dove risiedono circa 48mila napoletani, chiusa da quasi sette anni e mai più riaperta al pubblico ".

Il Vomero - puntualizza Capodanno -, purtroppo in quest'ultimo periodo alla ribalta delle cronache anche per diversi episodi delinquenziali, ha molto più bisogno di luoghi che alimentino la mente e la cultura, piuttosto che lo stomaco e la pancia. In particolare ne hanno bisogno le nuove generazioni, anche alla luce della recrudescenza, che si è purtroppo manifestata in tanti quartieri della Città, ma che ha colpito segnatamente i cosiddetti quartieri bene del capoluogo partenopeo, tra i quali il Vomero, dei gravi fenomeni originati dal dilagare della criminalità minorile, con le cosiddette baby gang, così come riportati, con cadenza oramai quasi quotidiana, dagli organi d'informazione.

Di certo il sapere e la conoscenza, veicolati anche attraverso incontri e dibattiti che trovano il loro luogo ideale nelle librerie e nelle biblioteche, rappresentano un forte deterrente rispetto alla tentazione di propendere verso attività delinquenziali, anche emulando comportamenti purtroppo ampiamente diffusi da alcuni prodotti cinematografi e televisivi e dall'uso sfrenato e incontrollato dei social".

Con l'occasione Capodanno, rilancia la petizione online sulla piattaforma change. org, alla pagina: https://www.change.org/feltrinellialvomero , per l'apertura di una libreria Feltrinelli al Vomero, con quasi mille sottoscrizioni, petizione indirizzata al sindaco di Napoli, Manfredi