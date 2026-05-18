Dramma a Pollena Trocchia: due donne trovate morte in un cantiere edile ?I corpi sono stati rinvenuti in un palazzo in costruzione in viale Italia. Sul posto i Carabinieri e la Scientifica

Una tragica scoperta ha scosso la scorsa notte la comunità di Pollena Trocchia. Intorno alle 00:45, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in un cantiere edile situato in viale Italia, a seguito di una segnalazione riguardante il ritrovamento di due donne prive di vita.

I corpi delle due vittime, la cui identità è ancora in corso di accertamento, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di una palazzina in costruzione. Secondo le prime ricostruzioni e i rilievi preliminari, le donne sarebbero precipitate da due differenti piani attraverso i vani dell'ascensore.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata per effettuare tutti i rilievi tecnici necessari a chiarire la dinamica della tragedia. Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono attualmente in pieno svolgimento per fare luce sulle cause e sulle circostanze che hanno portato al decesso delle due donne.