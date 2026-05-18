Napoli. San Lorenzo, sorpreso con un'arma: la polizia arresta un 16enne Dovrà rispondere di porto abusivo di arma clandestina e ricettazione

La polizia ha arrestato un 16enne per porto abusivo di arma clandestina. Lo stesso è stato denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duomo, hanno notato uno scooter con a bordo il predetto che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e caricatore rifornito di 4 cartucce cal. 6,35.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e accompagnato nella struttura di prima accoglienza dei minori di Colli Aminei.