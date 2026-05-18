Colpisce addetto alla sicurezza tentando di asportargli la pistola: arrestato Episodio movimentato alla stazione Napoli centrale

Proseguono i servizi straordinari di controllo presso la stazione di “Napoli Centrale” e nella piazza antistante. La polizia ha arrestato un 35enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentata rapina.

Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, sono intervenuti su disposizione della centrale operativa nel parcheggio della stazione di Napoli Centrale, per la presenza di un cittadino in evidente stato di alterazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo scagliarsi contro la guardia giurata e, alla loro vista, lo stesso ha iniziato a dare in escandescenza, colpendo l’addetto alla sicurezza e tentando di asportargli la pistola d’ordinanza dalla fondina, senza riuscirvi grazie al provvidenziale intervento degli agenti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.