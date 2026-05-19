America’s Cup: a Cagliari parte la rotta per Napoli. Al via regata preliminare Presente il sindaco Manfredi: per Napoli nel 2027 previsto un impatto da 1,2 miliardi

Prende ufficialmente il via dal suggestivo scenario della Terrazza del Bastione Saint Remy a Cagliari la "Road to Naples 2027", la prestigiosa rotta che condurrà la formula uno del mare verso l'ombra del Vesuvio. Giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 17:00, la cerimonia di apertura darà il semaforo verde alla Regata Preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup.

Ad accendere i riflettori sull'evento, in programma nel Golfo degli Angeli fino al 24 maggio 2026, sarà una delegazione istituzionale di primo piano guidata dal sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli, Gaetano Manfredi. La presenza del primo cittadino partenopeo nel capoluogo sardo non è solo simbolica: sancisce il passaggio di testimone di un percorso sportivo e strategico che culminerà proprio a Napoli nel luglio del 2027, quando le acque campane ospiteranno le regate ufficiali della competizione velica più antica e celebre del mondo.

Un volano economico da 1,2 miliardi di euro per Napoli

Se Cagliari si conferma in questi giorni la capitale internazionale della vela d'alto livello, gli occhi delle istituzioni e del mondo imprenditoriale sono già puntati sul futuro e sull'enorme impatto socio-economico che la manifestazione genererà nel Mezzogiorno. Secondo gli studi più accreditati commissionati dal Ministero del Turismo e sviluppati dall'Università Luiss, la 38ª America’s Cup a Napoli si preannuncia come una iniziezione di economia positiva senza precedenti. Le stime ufficiali prevedono un indotto complessivo che oscilla tra i 700 milioni e il miliardo e duecento milioni di euro, combinando spese turistiche ricettive, investimenti infrastrutturali e indotto della cantieristica d'eccellenza.