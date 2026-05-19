Torre Annunziata: 11 chili di cocaina all’interno di uno zaino Carabinieri arrestano un 35enne

Vede la paletta e sfugge al controllo. Imbocca una strada, ma è chiusa da un passaggio pedonale. Abbandona lo scooter e uno zaino e scappa indossando ancora il casco.

Sale le scale, ma cade e riporta una ferita sul naso, perde il caso, il borsello ed un bracciale, ma continua a correre. Dopo qualche metro prova a nascondersi dento un palazzo. I carabinieri gli sono dietro, notano un cancello aperto. È all’interno.

Siamo a Torre Annunziata e i carabinieri della locale compagnia sono impegnati in un posto di controllo in via del Principio quando uno scooter non si ferma all’alt. Alla guida un 35enne casertano già noto alle forze dell’ordine. La gazzella lo segue e poi quello che succede è paragonabile alla scena di un film.



Nello zaino l’uomo nascondeva 11,68 chili di cocaina suddivisa in 10 panetti pronti per essere venduti. Il 35enne trasportato in ospedale è stato medicato. Arrestato, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.