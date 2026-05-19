Conte sempre più vicino all'addio: chi sarà il suo sostituto? Le ultime notizie Antonio Conte si prepara a salutare la piazza partenopea: tutte le ultime notizie sul futuro azzurro

Le strade di Antonio Conte e del Napoli sembrano essere destinate a separarsi dopo l'ultimo valzer di Napoli-Udinese. Un addio che sembra ormai essere quasi certo e che porta, quindi, ad avviare le riflessioni sul futuro e su chi potrebbe essere il nuovo tecnico azzurro. L'ultimo match è fissato al Maradona per domenica alle 18:00, con il Napoli che ha già centrato l'obiettivo Champions League.

Uno scudetto ed una Supercoppa italiana: questo il bottino che Conte lascia al Napoli dopo 2 anni sulla panchina del club partenopeo, con la sua seconda stagione in azzurro che si avvicina a concludersi con un secondo posto.

Conte verso l'addio: in pole il ritorno di Maurizio Sarri

Le notizie circa l'addio di Antonio Conte hanno assunto sempre maggiore consistenza a partire da ieri sera. Anche Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha dichiarato in un proprio contenuto YouTube che la strada dovrebbe essere quella della separazione. «Non è ancora definitiva perché dall'interno del Napoli dicono attenzione: c'è una strada ancora aperta, ma le sensazioni portano a una separazione da qui a fine stagione. Vedremo tempistiche e tempi dell'annuncio».

Chi sarà il sostituto? Questo diventa il tema centrale da qui alle prossime settimane per capire la direzione del futuro del Napoli. In pole sembrerebbe esserci Maurizio Sarri, il cui destino potrebbe portarlo nuovamente sulla panchina azzurra oppure in casa Atalanta. «Tornare a Napoli è il suo sogno, Sarri è tentatissimo da questa possibilità. Vorrebbe provare a vincere a Napoli, oltre la grande bellezza», ha detto Fabrizio Romano.

Un addio d'amore per Antonio Conte

Non si prevede una separazione segnata da malcontenti, anzi. Il tecnico leccese si è legato molto alla piazza napoletana e si prepara ad un addio d'amore. «Da quello che so, Conte sta già preparando un saluto come la città merita e quindi si va in quella direzione col Napoli pronto a voltare pagina», dichiara Romano.