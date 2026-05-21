Infrastrutture. Ferrante: "Confermati fondi per Linea 10 Napoli" "Il Governo continua a investire sullo sviluppo infrastrutturale dei territori"

"Il Governo continua a investire sullo sviluppo infrastrutturale dei territori: sono stati infatti sbloccati i fondi per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa.

In particolare, vengono garantiti i finanziamenti per opere come la linea 10 tra Napoli e la stazione Av di Afragola e per il prolungamento della M5 da Milano a Monza.

Un risultato fondamentale per creare collegamenti sempre più moderni ed efficienti, assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, che ha partecipato alla Conferenza Unificata. “Nel dettaglio - aggiunge - è stata confermata l’assegnazione delle risorse pari circa a 800 milioni di euro in quota Mit per il nuovo collegamento metropolitano tra Napoli e la stazione ad alta velocità di Afragola.

Un impegno mantenuto, che archivia le sterili polemiche degli scorsi mesi da parte della sinistra, grazie al quale sarà possibile realizzare un’opera fondamentale a servizio di un vasto bacino d’utenza, che contribuirà a migliorare l’integrazione con le reti ferroviarie e ad alleggerire il traffico su gomma.

Vengono poi sbloccati oltre 576 milioni di euro per la metropolitana tra Milano e Monza, un intervento strategico per il territorio e atteso da tempo. Si tratta di progetti che, grazie ad un quadro finanziario certo e stabilire, potranno diventare presto cantieri, cambiando il volto delle città e migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini.

Continueremo a lavorare - conclude Ferrante - per realizzare infrastrutture sempre più moderne ed efficienti, dando un impulso decisivo alla crescita dei nostri territori”