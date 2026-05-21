Terremoto Campi Flegrei, "Sciame sismico concluso"

Si è concluso lo sciame sismico registrato questa mattina nell’area flegrea, senza che si evidenziassero danni a persone o strutture. Lo ha comunicato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, al termine di una riunione operativa convocata per fare il punto sulla situazione.
All’incontro ha preso parte anche l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, insieme ai tecnici del Comune e della Città Metropolitana, impegnati nelle verifiche sugli edifici scolastici.
I sopralluoghi effettuati in tutte le scuole del territorio non hanno rilevato alcuna criticità, consentendo così la decisione di procedere alla riapertura regolare degli istituti nella giornata di domani.
Resta comunque attivo il Centro Operativo Comunale, che continuerà a monitorare la situazione e a coordinare eventuali interventi. Per segnalazioni di danni o disagi i cittadini possono contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e la Protezione Civile al numero 081/18894400.
La macchina della prevenzione e del controllo, fanno sapere dal Comune, rimane quindi pienamente operativa, in un contesto che al momento non presenta criticità dopo la sequenza sismica odierna.