America’s Cup, intesa per valorizzare Napoli e Campania Firmato a Cagliari il protocollo tra Governo, Regione Campania, Napoli e Sport e Salute

È stato sottoscritto oggi a Cagliari, a margine delle Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, il protocollo d’intesa tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la Regione Campania, il Comune di Napoli guidato da Gaetano Manfredi e Sport e Salute. L’accordo punta a trasformare la 38ª America’s Cup in un volano di sviluppo economico, turistico e culturale per l’intera Campania.

L’intesa definisce una cornice istituzionale stabile per coordinare le azioni di promozione del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, delle eccellenze produttive, della filiera del mare e della nautica, oltre che del Made in Italy e del Made in Campania. Al centro anche la dimensione sportiva e sociale dell’evento, con focus su giovani, innovazione e sostenibilità.

Secondo quanto previsto dal protocollo, l’obiettivo è massimizzare le ricadute dell’evento su scala regionale, trasformando la competizione velica in un’occasione strutturata di promozione internazionale non solo per Napoli ma per l’intera Campania.

Il Ministro Abodi ha sottolineato come l’accordo rappresenti “un ulteriore passo” nella costruzione di un modello di collaborazione istituzionale capace di unire Governo ed enti locali attorno a un grande evento sportivo, con un’attenzione specifica al valore educativo e sociale dello sport.

Dal canto suo, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha evidenziato la necessità di una “forte sinergia istituzionale” per arrivare pronti all’appuntamento, sottolineando le ricadute attese in termini di turismo, sviluppo economico e valorizzazione culturale.

Manfredi ha parlato di una “logica di rete” tra istituzioni per mettere al centro la risorsa mare e costruire una programmazione unitaria, mentre Sport e Salute ha rimarcato l’importanza di un’eredità duratura dell’evento, capace di produrre benefici oltre i giorni delle regate.

Nel complesso, il protocollo segna un ulteriore passo nella strategia di posizionamento internazionale della Campania, che punta a sfruttare uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo come leva di sviluppo territoriale e promozione globale.