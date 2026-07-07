Napoli: carabinieri a cavallo presidiano la Villa Floridiana Da oggi il servizio di vigilanza equestre

Da oggi, e fino al 16 luglio, la Villa Floridiana di Napoli ospiterà il servizio di vigilanza equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo venuti qui direttamente da Roma.



I militari, con i loro splendidi esemplari, presidieranno l’area verde di via Domenico Cimarosa in uno dei quartieri più suggestivi della città, garantendo sicurezza e ordine pubblico con quella presenza discreta e autorevole che solo la pattuglia a cavallo sa esprimere.



Il Reggimento, erede di una tradizione che affonda le radici nell’Ottocento, rappresenta oggi una delle unità più identitarie e riconoscibili dell’Arma: i suoi cavalli, selezionati e addestrati con anni di lavoro, sono abituati a muoversi con calma anche tra la folla, rendendo il servizio non solo efficace sul piano della sicurezza ma anche un momento di autentico contatto tra i cittadini e i Carabinieri. Il pattugliamento si svolgerà nelle fasce orarie di maggiore affluenza al parco, mattutina e pomeridiana, per garantire una presenza costante nei punti più frequentati da famiglie, turisti e sportivi.



Non è solo una scelta operativa. È anche un’occasione rara per i cittadini: vedere da vicino animali straordinari, che si muovono tra i viali di uno dei parchi più amati di Napoli, con quel belvedere che si affaccia sul golfo a fare da cornice. I quadrupedi, durante le ore di non servizio, troveranno ricovero e cura presso il Centro Ippico della Scuola Militare “Nunziatella”, eccellenza napoletana dell’equitazione militare, a testimonianza dell’attenzione riservata al benessere degli animali impiegati.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma estivo di rafforzamento della vigilanza nei parchi e nelle aree verdi cittadine, pensato dal comando generale dell’arma dei carabinieri per tutelare tanto la sicurezza quanto la vivibilità di spazi che, nei mesi caldi, diventano luogo di ritrovo per migliaia di napoletani e visitatori.

Un appuntamento da non perdere per grandi e piccoli: la storia dell’Arma dei Carabinieri, in queste settimane, cammina letteralmente tra noi quattro zoccoli alla volta.



Il servizio si ripeterà successivamente presso la Villa Comunale (viale A. Dhorn) dal 14 al 20 settembre 2026.