Basket, alla Guerri Napoli arriva l'ala Jackson White: i dettagli Continuano gli acquisti della Guerri Napoli Basket: arriva anche White ala di 200 centimetri

La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta Jackson Thomas White per la stagione 2026-2027. Nato in Australia, classe 1997, White è un’ala di 200 centimetri, nell’ultima stagione al Mersin, nel massimo campionato turco. Il nuovo giocatore della Guerri può vantare un anello di Campione NBA avendo fatto parte del roster dei Denver Nuggets nel 2022-2023.

Le prime esperienze di Jackson White

White, dopo la prima esperienza nei Cairns Taipans, si trasferisce in uno dei college più prestigiosi dell’NCAA, a Duke, con i Blue Devils, giocando per 4 stagioni agli ordini dello storico coach Mike Krzyzewski e con compagni di squadra come Zion Williamson, RJ Barrett.

Nel 2020-2021 torna in Australia disputando due campionati con il Melbourne United, vincendo il Trofeo nella sua prima stagione e giocando, nel 2021-2022, un torneo da 9.5 punti e 6.4 rimbalzi per gara. Nel 2022-2023 White si trasferisce negli Stati Uniti e, con i Denver Nuggets, conquista uno storico titolo NBA, vincendo cosi l’anello, contribuendo con 1.2 punti e 1 rimbalzo a partita, in 17 match disputati.

Nella stessa stagione gioca in G-League, con i Grand Rapids Gold, disputando un torneo da 19.6 punti e 9.3 rimbalzi di media, tirando con il 57% dal campo. Nella stagione successiva ancora esperienza in G-League con i South Bay Lakers, 9.4 punti e 6.3 rimbalzi prima di ritornare in NBA, giocando con i Memphis Grizzlies, 1.5 punti e 3 rimbalzi.

Nuovo acquisto del Napoli Basket: le ultime stagioni

Nel 2024-2025 ritorno nel massimo campionato australiano, di nuovo ai Melbourne United, in un’ottima stagione da 13.8 punti, 9.4 rimbalzi e 1.8 assist per gara, giocando ancora i playoff da protagonista. Nel prosieguo della stagione vive la sua prima esperienza europea, in Bundesliga, con il Bayern Monaco, 7 punti di media e 4.7 rimbalzi. Nell’ultima stagione gioca in Turchia, con il Mersin BBGSK, chiudendo un campionato da 10 punti e 5.1 rimbalzi, disputando anche la Champions League, 11.1 punti e 6.3 rimbalzi a partita.

Jack White, dopo la trafila nelle selezioni giovanili, vincendo il bronzo nel 2019 alle Universiadi di Napoli, dal 2021 è tra i convocati della forte Nazionale Australiana con cui ha disputato l’ultima edizione dei mondiali ed ha vinto la Coppa D’Asia nel 2025, in finale con la Cina.