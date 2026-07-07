Incidenti sul lavoro: a Napoli Il tour contro la fragilità socio ambientale L'appuntamento napoletano è previsto per il prossimo 16 luglio

L’apertura dei cantieri in ambito urbano con opere di scavo “a cielo aperto” su manti stradali e su marciapiedi, è fortemente impattante sulla qualità della vita delle persone, sulle attività commerciali, sull’aumento del traffico viario e sulla sicurezza dei lavoratori e di chi transita nelle vicinanze dei cantieri.

Per rendere più sicuri e sostenibili i lavori di posa dei sottoservizi (idrico, telecomunicazioni, gas ed energia), è, pertanto, strategico ricorrere alle tecnologie trenchless, classificate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come "a basso impatto sull'ambiente" per evidenziarne i benefici.

Studi condotti dall’Università “La Sapienza” di Roma e da INAIL attestano quanto le tecnologie trenchless siano in grado di ridurre l'impatto delle lavorazioni sul traffico veicolare (-74% rispetto ai lavori con scavo tradizionale), sui costi di realizzazione (-29%), nonché sui consumi energetici (-56%) e di ridurre fino al 70% gli incidenti in cantiere.

La salvaguardia di salute, eco-sostenibilità e sicurezza coinvolge UNI Ente Italiano di Normazione e IATT (Italian Association for Trenchless Technology.) i quali presenteranno ufficialmente a Napoli le prime tre norme tecniche sulle tecnologie trenchless, UNI 11990 per la realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale.

Il tour contro la fragilità socio ambientale farà ora tappa nel capoluogo campano, dopo le prime due tappe di Fano e di Miano.

L'appuntamento napoletano è previsto per il prossimo 16 luglio, a partire dalle ore 9:00, presso la sede dell'ACEN (Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (via Riviera di Chiaia 202). All'iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Antonio Savarese, Presidente ACEN, Elena Mocchio, Responsabile Innovazione e Standardizzazione UNI, Paolo Trombetti, Presidente di IATT.