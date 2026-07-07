Amichevoli Napoli in ritiro, svelate date e squadre avversarie: tutte le info Il Napoli in ritiro affronterà cinque amichevoli: rivelati tutti gli avversari e le date dei match

Saranno cinque gli appuntamenti in campo per il Napoli di Allegri nella fase prestagionale di preparazione al campionato. Gli azzurri, impegnati in due ritiri - Dimaro e Castel di Sangro - affronteranno cinque avversari, seguendo l'ormai consolidata struttura che prevede due amichevoli in Trentino con avversari locali e tre amichevoli internazionali in Abruzzo.

Il Napoli sarà in ritiro dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida e dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro. CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA INTEGRALE DEL RITIRO DI DIMARO.

SSC Napoli, tutte le amichevoli in programma in ritiro

Il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà quindi cinque avversari nella fase di preseason, di cui due in Trentino allo Stadio Carciato e tre in Abruzzo allo Stadio Teofilo Patini. Le gare verranno trasmesse su Sky Primafila in pay per view. Di seguito gli appuntamenti previsti:

Napoli-Arezzo 22 luglio a Dimaro (ore 18:00)

22 luglio a Dimaro (ore 18:00) Napoli-Carrarese 26 luglio a Dimaro (ore 18:00)

26 luglio a Dimaro (ore 18:00) Napoli-Osasuna 5 agosto a Castel di Sangro (orario da definire)

5 agosto a Castel di Sangro (orario da definire) Napoli-Celta Vigo 8 agosto a Castel di Sangro (orario da definire)

8 agosto a Castel di Sangro (orario da definire) Napoli-Aris 12 agosto a Castel di Sangro (orario da definire)

A Castel di Sangro, quindi il Napoli affronterà due squadre di Liga spagnola ed una di Super League greca.