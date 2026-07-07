Morta in terapia intensiva, Afragola a lutto per l'ultimo saluto a Francesca

Mercoledì mattina, alle 10,30, nella basilica di Sant'Antonio di Afragola, in provincia di Napoli, i funerali di Francesca Tucci, la giovane di 23 anni morta all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un intervento chirurgico eseguito in regime di intramoenia.
Restituita la salma alla famiglia dopo l'autopsia
Nei giorni scorsi la Procura ha disposto l'esame autoptico sul corpo della ragazza, eseguito presso il Secondo Policlinico di Napoli. Al termine dell'accertamento, la salma è stata restituita ai familiari, consentendo l'organizzazione delle esequie.
Relazione tecnica attesa entro 70 giorni
L'esame autoptico è stato condotto nell'ambito di un accertamento tecnico irripetibile, disposto dal pubblico ministero Mario Canale e svolto alla presenza dei consulenti di parte. I medici incaricati dovranno depositare la relazione conclusiva entro un termine massimo di 70 giorni.
Tre medici indagati per omicidio colposo
Sulla vicenda è aperta un'inchiesta per omicidio colposo, che vede attualmente coinvolti tre medici. La famiglia della giovane chiede di conoscere la verità su qunto accaduto in corsia.