Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro: il programma della squadra e le attività serali

La SSC Napoli si prepara a vivere la fase di preseason in vista del campionato 2026/27. La squadra ed il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri - la cui presentazione a stampa e tifosi è prevista per il 14 luglio al Teatro San Carlo - partiranno per Dimaro Folgarida il 17 luglio e vi resteranno fino al 27. Successivamente sarà la volta di Castel di Sangro in Abruzzo dal 30 al 13 agosto.
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Napoli in ritiro: il programma di Dimaro 2026
Un fitto calendario di allenamenti per la squadra e di attività per i tifosi: Dimaro anche quest'anno si presenta come un grande appuntamento che coniuga passione sportiva e divertimento. Di seguito il dettaglio del calendario di attività del Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro Folgarida comunicato dalla società:
- VENERDÌ 17 LUGLIO – Arrivo della squadra in mattinata, pomeriggio allenamento;
- SABATO 18 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;
- DOMENICA 19 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Finale Campionato del Mondo di calcio;
- LUNEDÌ 20 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Incontro con quattro giocatori SSC Napoli;
- MARTEDÌ 21 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione Staff tecnico SSC Napoli;
- MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – Allenamento mattina | Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – AREZZO alla SKI.IT Arena | Proiezione Film;
- GIOVEDÌ 23 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Serata intrattenimento Alert Comedy
- VENERDÌ 24 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;
- SABATO 25 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione squadra con Decibel Bellini;
- DOMENICA 26 LUGLIO – Allenamento mattina | Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – CARRARESE alla SKI.IT Arena | Serata intrattenimento Jay Lillo;
- LUNEDÌ 27 LUGLIO – Allenamento squadra | Nel pomeriggio partenza squadra per Napoli.