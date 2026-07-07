Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro: il programma della squadra e le attività serali Il Napoli sarà impegnato a Dimaro dal 17 al 27 luglio per la prima fase di ritiro

La SSC Napoli si prepara a vivere la fase di preseason in vista del campionato 2026/27. La squadra ed il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri - la cui presentazione a stampa e tifosi è prevista per il 14 luglio al Teatro San Carlo - partiranno per Dimaro Folgarida il 17 luglio e vi resteranno fino al 27. Successivamente sarà la volta di Castel di Sangro in Abruzzo dal 30 al 13 agosto.

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Napoli in ritiro: il programma di Dimaro 2026

Un fitto calendario di allenamenti per la squadra e di attività per i tifosi: Dimaro anche quest'anno si presenta come un grande appuntamento che coniuga passione sportiva e divertimento. Di seguito il dettaglio del calendario di attività del Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro Folgarida comunicato dalla società: