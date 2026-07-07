Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro: il programma della squadra e le attività serali

Il Napoli sarà impegnato a Dimaro dal 17 al 27 luglio per la prima fase di ritiro

ritiro ssc napoli 2026 a dimaro il programma della squadra e le attivita serali

Gli azzurri insieme a Massimiliano Allegri partiranno per Dimaro il 17 luglio per affrontare la prima fase di preparazione della prossima stagione. Di seguito il programma dettagliato di tutte le attività per squadra e tifosi

Napoli.  

La SSC Napoli si prepara a vivere la fase di preseason in vista del campionato 2026/27. La squadra ed il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri - la cui presentazione a stampa e tifosi è prevista per il 14 luglio al Teatro San Carlo - partiranno per Dimaro Folgarida il 17 luglio e vi resteranno fino al 27. Successivamente sarà la volta di Castel di Sangro in Abruzzo dal 30 al 13 agosto. 

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI DEI RITIRI DEL NAPOLI 2026

Napoli in ritiro: il programma di Dimaro 2026

Un fitto calendario di allenamenti per la squadra e di attività per i tifosi: Dimaro anche quest'anno si presenta come un grande appuntamento che coniuga passione sportiva e divertimento. Di seguito il dettaglio del calendario di attività del Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro Folgarida comunicato dalla società:

  • VENERDÌ 17 LUGLIO – Arrivo della squadra in mattinata, pomeriggio allenamento;
  • SABATO 18 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;
  • DOMENICA 19 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Finale Campionato del Mondo di calcio;
  • LUNEDÌ 20 LUGLIO –  Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Incontro con quattro giocatori SSC Napoli;
  • MARTEDÌ 21 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione Staff tecnico SSC Napoli;
  • MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – Allenamento mattina | Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – AREZZO alla SKI.IT Arena | Proiezione Film;
  • GIOVEDÌ 23 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Serata intrattenimento Alert Comedy
  • VENERDÌ 24 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;
  • SABATO 25 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione squadra con Decibel Bellini;
  • DOMENICA 26 LUGLIO – Allenamento mattina | Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – CARRARESE alla SKI.IT Arena | Serata intrattenimento Jay Lillo;
  • LUNEDÌ 27 LUGLIO –  Allenamento squadra | Nel pomeriggio partenza squadra per Napoli.

Ultime Notizie