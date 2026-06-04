Ritiro SSC Napoli, tutte le novità annunciate in conferenza: esposti 16 trofei! Un'esposizione di 16 trofei e non solo: tante novità per i ritiri nell'anno del centenario

I ritiri pre stagionali del Napoli in Trentino ed in Abruzzo rappresentano da anni un appuntamento fisso per società, squadra e tifosi. La squadra si recherà, infatti, anche per preparare la prossima stagione, a Dimaro, in Val di Sole, dal 17 al 27 luglio ed a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 30 luglio al 13 agosto.

Una fase di preseason che si arricchisce con un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario dei tifosi: i 100 anni della SSC Napoli da celebrare il 1° agosto. Resta ancora un punto interrogativo circa i festeggiamenti che il club vuole realizzare e si attendono quindi ulteriori comunicazioni.

Ritiro Napoli: quante novità tra Dimaro e Castel di Sangro!

Il Napoli si prepara a coniugare il centenario con i due appuntamenti in ritiro tra le montagne. Tante le novità che caratterizzeranno i due appuntamenti, annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione di Dimaro e Castel di Sangro. Secondo quanto raccontato, infatti, si prevede un miglioramento del village per i tifosi sia a Dimaro che a Castel di Sangro, con animazioni per tutte le età e non solo.

La grande novità sarà, all'interno dei Village - all'esterno dello Stadio Carciato a Dimaro e nei pressi del Palazzetto dello Sport a Castel di Sangro - l'esposizione di ben 16 trofei. Un'idea di Valentina De Laurentiis per rendere ancor più emozionante il coinvolgimento dei tifosi.

Migliorare l'accoglienza è uno degli altri obiettivi posti a livello organizzativo. Al fine di raggiungerlo, infatti, saranno allestite un'area dedicata al food ed area relax. Inoltre, per snellire le file che hanno caratterizzato le edizioni precedenti, ci sarà una piattaforma dedicata alla gestione degli accessi, dove, sia per gli eventi sportivi che per quelli di intrattenimento, i tifosi potranno prenotarsi.

L'intrattenimento serale tra spettacoli e amichevoli

Spazio anche all'intrattenimento con il cinema all'aperto a Dimaro, 4 film proiettati all'aperto, e tre serate per ogni ritiro, caratterizzate da incontri con staff tecnico e squadra. Saranno ospiti anche artisti per regalare delle esibizioni ai tifosi.

Per quanto riguarda le amichevoli calcistiche, a Dimaro ci saranno due amichevoli con squadre italiane, mentre a Castel di Sangro 3 amichevoli di carattere internazionale.