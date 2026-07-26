IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cercasi colpevole! Gli azzurri hanno slot in rosa solo per vivaio e under 22, e a oggi 6 nomi illustri sono già fuori

Ci si diverte a rimpinzare il tifoso illuso dei nomi di una miriade di calciatori che potrebbero arrivare al Napoli da un momento all'altro, ma sono tutti invariabilmente fasulli (non Favasulli, quello almeno pare sia vero). E la ragione - come ci ha spiegato venerdì la redazione di Tutto Napoli - non è né economico-finanziaria né tecnica, bensì normativa, intendendo con questo termine le leggi e le regole che governano il calcio. Gli azzurri hanno slot in rosa solo per vivaio e under 22, e a oggi 6 nomi illustri sono già fuori. Quali? Obaretin, Folorunsho, Lindstrom, Lang, Giovane, Lucca o Lukaku. 150 milioni o più buttati via. Cercasi colpevole!