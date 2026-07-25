Di Lorenzo: «Mi piacerebbe chiudere la carriera al Napoli, su Allegri...» Le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Dimaro in Trentino. «Sono giorni positivi sicuramente, ci stiamo conoscendo col nuovo staff. Allegri è un tecnico con grande personalità, è esperto: siamo contenti di averlo e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo conoscendo le loro richieste», queste le sue parole sul nuovo allenatore.

Il calciatore azzurro ha parlato anche della sua voglia di restare a Napoli e provare a chiudere la carriera al servizio di questa squadra. «Mi piacerebbe, è l'ottava stagione qui, è veramente casa».

Di Lorenzo su De Bruyne e su Allegri

«Allegri? È un tecnico che in nelle 2 ore di allenamento vuole il massimo impegno, è molto a contatto con noi, scherza. I primi giorni sono positivi. Poi può avere idee, metodi, l'importante che il gruppo sposi al 100% le richieste. Penso sia contento, ha trovato disponibilità di tutti».

«De Bruyne? Mi allineao alle parole del direttore Manna: è l'allenatore che decide come si gioca, non dobbiamo dipendere da un calciatore. Kevin si è messo a disposizione del gruppo e del mister fino a quando è stato disponibile: ha fatto bene qui. Lukaku? lo aspettiamo a braccia aperte, ha vissuto un anno particolare a livello personale, gli siamo stati vicini, non vediamo l'ora che arrivi».