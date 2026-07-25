Napoli Women, arrivano Pleidrum, Romanelli e Mihelic in prestito dall'Inter Inizia il mercato della Napoli Women: tre prestiti dall'Inter per rafforzare la rosa

La Napoli Women comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall'Inter, le prestazioni sportive della difensore centrale danese Caroline Pleidrup, di Martina Romanelli e di Naja Poje Mihelic.

Caroline Pleidrup alla Napoli Women

Difensore centrale danese classe 2000, Pleidrup arriva dopo tre stagioni da protagonista con il Sassuolo e l'esperienza maturata nell'ultima stagione con l'Inter. Nel suo percorso ha inoltre vestito la maglia della Danimarca dalle selezioni giovanili fino alla Nazionale maggiore.

Queste le sue prime parole in azzurro: «Le mie prime impressioni sulla Napoli Women sono molto positive: ho trovato una squadra, uno staff e una società che lavorano con grande impegno e dedizione, e non vedo l'ora di iniziare la stagione, contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e dare il massimo».

Nata a Napoli: arriva anche Romanelli

Nata a Napoli il 6 ottobre 2008, Romanelli è una trequartista e attaccante esterno che arriva in azzurro dopo il percorso di crescita nel settore giovanile dell'Inter.

Queste le sue prime parole da calciatrice della Napoli Women: «Appena ho indossato questa maglia, messo gli scarpini ed è iniziato il primo allenamento con le mie compagne, ho percepito subito la voglia e la determinazione che caratterizzano questo gruppo. C'è entusiasmo, e mi sono sentita accolta fin dal primo momento: ho trovato immediatamente sintonia con la squadra e con la società, come se fossi qui da tanto tempo».

Sugli obiettivi della stagione: «Ho sempre aspirato in grande. Sentire questa sintonia fin da subito mi ha trasmesso grandi aspettative: voglio arrivare più in alto possibile insieme alla squadra e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi».

Naja Poje Mihelic dall'Inter alla Napoli Women

Centrocampista slovena, classe 2006, Naja approda in azzurro in prestito dall'Inter, che l'ha acquistata dopo le tre stagioni disputate con il Sassuolo. Nel suo percorso ha inoltre vestito la maglia della Slovenia, dalle selezioni giovanili fino alla Nazionale maggiore.

Queste le sue prime parole da calciatrice della Napoli Women: «Questi primi giorni sono stati davvero speciali. Ho trovato un ambiente molto accogliente e si percepisce subito la grande dedizione di tutte le persone che fanno parte di questo club. Non vedo l'ora di scoprire Napoli in ogni suo aspetto: il calcio, la città, la sua gente e la sua cultura. Da parte mia darò tutto per questa squadra. Sono convinta che, lavorando con impegno, restando concentrate e vivendo ogni momento con entusiasmo, potremo crescere insieme giorno dopo giorno e regalarci, insieme ai nostri tifosi, delle belle soddisfazioni. Forza Napoli».