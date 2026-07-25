Napoli, piazza degli Artisti, Capodanno: "Subito la revoca divieto di transito" Traffico in tilt, carenza di parcheggi e inquinamento alle stelle

"Al Vomero l'amministrazione comunale continua a procedere a tentoni in materia di viabilità, intasando però ancora di più il traffico, con provvedimenti parziali quanto inefficaci.

Uno di questi provvedimenti, che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso già pieno, suscitando notevoli perplessità e polemiche, è quello che ha parzialmente chiuso alla viabilità veicolare un tratto di piazza degli Artisti snodo fondamentale da quando è stata pedonalizzata via Luca Giordano, impedendo così alle autovetture di poter raggiungere, attraverso detta piazza, la parte alta del Vomero, percorrendo via San Gennaro ad Antignano e via Merliani, costringendo così tutto il notevole flusso di autovetture che arriva da piazza Medaglie d'Oro, attraverso via Tino di Camaino, a incanalarsi lungo via Recco e strade adiacenti, veri budelli, dove peraltro insiste un mercato all'aperto di prodotti alimentari e dove i veicoli devono transitare in fila indiana".

A intervenire, ancora una volta, sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che in più occasioni ha segnalato le condizioni drammatiche quanto inaccettabili del traffico al Vomero, anche in questo periodo estivo.

"Aggravata anche la viabilità su via Mario Fiore e piazza Fanzago - puntualizza Capodanno - , dove, oltre ai flussi abituali di traffico, arrivano adesso anche i veicoli che devono raggiungere via Merliani e che prima defluivano attraverso piazza degli Artisti. Una situazione insostenibile, anche per le conseguenze che sta da tempo determinando sull'inquinamento acustico e atmosferico, e per la quale è stata chiesta, anche con una petizione, la revoca del relativo provvedimento, con il ripristino della situazione quo ante, in attesa che venga varato un nuovo dispositivo di traffico per tutta l'area del Vomero, come da tempo richiesto, che vada a sostituire quello attuale, oramai superato e obsoleto, come testimoniato, tra l'altro, dai frequenti blocchi che si registrano quotidianamente nell'ambito del quartiere collinare, come quello di stamattina.

A risentire - sottolinea Capodanno - sono anche le attività commerciali della zona che, da quando è stato varato il provvedimento, hanno subito un notevole decremento nelle vendite, a causa delle difficoltà di raggiungere l'area sia con le autovetture private che con i mezzi pubblici ma anche per la carenza di stalli di parcheggio, molti dei quali soppressi proprio a seguito dei provvedimenti che hanno modificato la viabilità nella piazza in questione".

Sulle questione sollevate Capodanno richiama ancora una volta l'attenzione degli uffici comunali competenti, con particolare riferimento a quelli della viabilità e del traffico cittadino, che fanno capo agli assessori De Iesu e Cosenza, chiedendo la revoca immediata del provvedimento, peraltro a carattere sperimentale e per la durata di soli tre mesi, che da circa tre anni ha modificato il dispositivo di traffico in piazza degli Artisti, ripristinando nel contempo il dispositivo precedente in attesa di un nuovo piano di traffico per la collina vomerese.