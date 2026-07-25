UFFICIALE - Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031: il comunicato del club Prolungato il contratto di Vergara con la SSC Napoli fino al 2031 con opzione per il prolungamento

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Antonio Vergara si è messo in mostra in particolar modo nella stagione precedente sotto la guida di mister Antonio Conte. Il calciatore classe 2003 ha raggiunto una serie di obiettivi e sogni personali la scorsa annata, esordendo in Serie A, in Champions League e mettendo a segno due reti.

Una lunga trafila nel settore giovanile che il Napoli ha voluto rievocare attraverso un post sui canali social. "How it started, how it’s going" con due foto di Vergara con la maglia azzurra: una a soli 11 anni ed una adesso.

Il Napoli rinnova Antonio Vergara fino al 2031

Tramite comunicato stampa la SSC Napoli ha reso noto di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!