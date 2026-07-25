Malore alla guida, auto si schianta contro pilone: muore un 81enne Indaga la Polizia locale: la Procura partenopea ha disposto il sequestro

Prima il malore alla guida, poi l'impatto fatale contro un pilone del cavalcavia. È il tragico epilogo di un grave incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 16 in via Argine, dove sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli.

La dinamica dell'incidente

In base alle prime ricostruzioni e ai rilievi condotti sul posto, un'auto proveniente da Volla e diretta verso Napoli, giunta all'altezza della rotonda di Via Consolini, avrebbe improvvisamente deviato verso destra. Il veicolo è salito sul marciapiede andando a impattare con violenza contro uno dei piloni di sostegno del cavalcavia della SS162dir.

All'origine del sinistro ci sarebbe un improvviso malore che ha colpito il conducente, un uomo di 81 anni residente a Volla, causandone la perdita di controllo del mezzo.

Il decesso e i soccorsi

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto d'urgenza del conducente e della moglie, presente a bordo come passeggera, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli. Nonostante i tentativi dei medici, alle 21 il personale sanitario ne ha constatato il decesso a causa delle gravi complicazioni. La moglie dell'uomo ha riportato unicamente lesioni lievi.

Disposto il sequestro del veicolo

Informato dell'accaduto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il sequestro dell'autovettura per le necessarie perizie tecniche e ha messo la salma dell'81enne a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico, che dovrà confermare ufficialmente le cause del decesso.