Utilizzo crediti fiscali, la nota della Juve Stabia: "Voci privi di fondamento" Il comunicato degli amministratori giudiziari del club che chiarisce la situazione

"In relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore riguardanti le modalità di iscrizione della S.S. Juve Stabia S.r.l. al campionato di Serie B, l’Amministrazione Giudiziaria ritiene necessario fornire alcune precisazioni, al fine di assicurare una corretta informazione. Tutte le attività e le pratiche amministrative, economiche e finanziarie necessarie per l’iscrizione della S.S. Juve Stabia al campionato sono state curate direttamente ed esclusivamente dall’Amministrazione Giudiziaria. Parimenti, tutti i pagamenti richiesti ai fini dell’iscrizione sono stati disposti ed effettuati dagli Amministratori Giudiziari, utilizzando esclusivamente risorse finanziarie nella disponibilità della società. Si precisa, in maniera inequivocabile, che per l’iscrizione al campionato non sono stati utilizzati crediti d’imposta riconducibili alla Domus S.r.l., né crediti fiscali appartenenti ad altre società o imprese. L’Amministrazione Giudiziaria evidenzia, inoltre, che alcun credito d’imposta appartenente alla Domus S.r.l. o ad altre aziende è stato utilizzato nel corso dell’intera gestione giudiziaria, iniziata in data 21 ottobre 2025. Ogni adempimento è stato eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni federali, assicurando la tracciabilità delle operazioni e la massima trasparenza amministrativa e finanziaria. Pertanto, le informazioni diffuse circa un presunto utilizzo, ai fini dell’iscrizione della S.S. Juve Stabia, di crediti fiscali contestati alla Domus S.r.l. risultano prive di fondamento. L’Amministrazione Giudiziaria resta a disposizione degli organi federali e delle Autorità competenti per fornire ogni documentazione o chiarimento eventualmente richiesto, confidando che la diffusione di notizie riguardanti la società avvenga nel rispetto della verità dei fatti e previa verifica delle relative fonti".