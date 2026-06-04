Ritiro Napoli Castel Di Sangro: azzurri in Abruzzo dal 30 luglio al 13 agosto Le date comunicate sui profili social del club azzurro

La SSC Napoli ha ufficializzato attraverso i propri canali social le date del ritiro estivo in Abruzzo. Con un post pubblicato su X, il club azzurro ha annunciato che la squadra svolgerà la seconda parte della preparazione precampionato a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto 2026, rinnovando così una tradizione che negli ultimi anni ha consolidato il legame tra la società partenopea e il territorio dell'Alto Sangro.

L'annuncio, accompagnato dallo slogan “Vivi questa estate in compagnia degli azzurri”, conferma ancora una volta Castel di Sangro come punto di riferimento dell'estate napoletana. Migliaia di tifosi sono attesi in Abruzzo per assistere agli allenamenti e alle amichevoli che verranno organizzate durante il soggiorno della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

La conferma del ritiro arriva in un momento particolarmente significativo per la città abruzzese, che nelle recenti consultazioni amministrative dello scorso maggio ha rieletto sindaco Angelo Caruso. Proprio il primo cittadino è stato tra i principali sostenitori del progetto che ha trasformato Castel di Sangro in una delle capitali estive del calcio italiano, valorizzando le strutture sportive cittadine e promuovendo il territorio attraverso la presenza del club partenopeo.

Per i tifosi azzurri, dunque, l'appuntamento è già fissato: dal 30 luglio al 13 agosto il Napoli sarà nuovamente protagonista allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, pronto a preparare la nuova stagione davanti al calore del suo pubblico.