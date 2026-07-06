Guerri Napoli Basket, annunciato il nome del nuovo direttore sportivo La Guerri Napoli Basket si affida a Francesco Cavaliere per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo

La Guerri Napoli Basket sta lavorando sul mercato per strutturare la rosa della prossima stagione ed ha già concluso una serie di colpi che sono stati accolti con entusiasmo dai tifosi. La società ha deciso di affidare il ruolo di Direttore Sportivo dalla prossima stagione a Francesco Cavaliere.

Cavaliere, giunto alla sua ottava stagione con gli azzurri, opererà a stretto contatto con il General Manager della società James Laughlin e con il Coach Jasmin Repesa.

Napoli Basket: Cavaliere sarà il nuovo Direttore Sportivo

Il nuovo Direttore Sportivo, Francesco Cavaliere, si è detto molto felice ed orgoglioso di ricoprire questo incarico. «Sento forte il senso di responsabilità verso il club e la città. Tutti insieme faremo squadra per fare in modo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ci tengo a ringraziare il presidente Matt Rizzetta, tutto il board ed il GM James Laughlin per questo grande incarico».