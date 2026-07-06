Stadio nuovo a Napoli? Botta e risposta tra De Laurentiis e Manfredi sul tema De Laurentiis: «L'obiettivo di questa nuova fase è fare stadio e centro sportivo»

Il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova maglia Home 26/27, si è soffermato anche sul tema infrastrutturale, rivolgendosi alle istituzioni locali soprattutto per quanto concerne lo stadio. «La prima pietra dello stadio? Se non troverò ostacoli burocratici lungo il mio percorso, la posizionerò».

«Oggi, quando guardo al futuro, immagino insieme a loro un Napoli sempre più forte e solido. Un Napoli dotato delle strutture che merita un club così importante: stadio e centro sportivo. L'obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quello di fare stadio e centro sportivo, ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto», ha continuato il patron azzurro.

Stadio nuovo a Napoli, la risposta di Manfredi a De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis si è rivolto poi direttamente alle istituzioni presenti, invitando Roberto Fico, presidente della Regione Campania, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, a strutturare un tavolo concreto per parlare dello stadio. «È impossibile che il Napoli giochi al Maradona mentre sono in corso i lavori. Facciamo un approfondimento per capire se convenga ristrutturare il Maradona oppure se ci sia la necessità di costruire un nuovo stadio», ha detto De Laurentiis.

Il Sindaco di Napoli ha risposto così sul tema: «Siamo assolutamente favorevoli ad un investimento per una struttura sportiva a Napoli: la società avrà il massimo sostegno mio e credo della Regione. Se la SSC Napoli presenta un progetto e trova le risorse, da noi trova sostegno e aiuto amministrativo per facilitare i percorsi e velocizzarii».

«Uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico ma è anche soddisfazione per la città. Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, ti aiuteremo e ti sosterremo. Noi abbiamo il Maradona e finché non abbiamo una proposta alternativa, finché possiamo e abbiamo questo cerchiamo di migliorario. Ma se c'è un grande investimento alternativo, siamo pronti a sostenerlo», ha concluso Manfredi.