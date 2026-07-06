De Laurentiis sul Centenario del Napoli: «Pe’ cient’anne è augurio ed impegno» De Laurentiis sul centenario del Napoli: «La maglia Home 26/27 è il simbolo più importante»

La SSC Napoli ha presentato oggi la maglia celebrativa per i cento anni della società azzurra, che accompagnerà la squadra per tutta la stagione 2026/27. La conferenza stampa si è tenuta nel prestigioso scenario della Panorama Lounge a bordo di MSC World Europa.

La divisa celebra un secolo di storia e appartenenza attraverso un design pensato per unire memoria e futuro. Ogni dettaglio richiama il patrimonio emotivo del Club e lo proietta in una stagione in cui la maglia diventa racconto.

De Laurentiis sul centenario del Napoli

Presente alla presentazione della maglia il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha evidenziato l'importanza e la storicità di questo traguardo. «Il Centenario è l’occasione per celebrare durante tutta la stagione cento anni e più di passione e identità. Il Napoli vive nel legame profondo con la sua città e con i suoi tifosi, un patrimonio unico che abbiamo il dovere di custodire e la responsabilità di proiettare nel futuro».

«La maglia Home 2026/27 sarà il simbolo più importante di questa ricorrenza: unisce il ricordo di ciò che siamo stati all’ambizione di ciò che vogliamo diventare, raccontando la nostra storia con uno sguardo contemporaneo. Guardiamo avanti lavorando per un Club sempre più forte, solido e internazionale, capace di rappresentare nel mondo la bellezza e l’orgoglio di Napoli. Pe’ cient’anne è il nostro augurio, ma anche l’impegno a continuare a crescere senza dimenticare le nostre radici», ha continuato il presidente.