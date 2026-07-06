SSC Napoli, presentata la maglia celebrativa dei 100 anni con foto di Maradona Diego Armando Maradona e l’azzurro del Napoli: il club ha presentato la nuova maglia

“PE’ CIENT’ ANN” La SSC Napoli ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la prossima stagione. Uno spoiler è arrivato, infatti, tramite i canali social della società azzurra che ha pubblicato una foto di Diego Armando Maradona - realizzata con l’AI - con il nuovo kit. Si tratta di una maglia speciale che andrà a celebrare i cento anni del club azzurro. Semplice, con lo sponsor MSC al centro bianco con le rifiniture dorate ed una particolarità nel logo: un richiamo alla storia più antica ed originaria della squadra.

Nuova maglia SSC Napoli: i dettagli

L’azzurro resta chiaramente il carattere distintivo della maglia, che non si perde in ornamenti eccessivi, ma ritrova la bellezza e l’eleganza della semplicità. L’aspetto maggiormente simbolico e rievocativo è il dettaglio del logo: non c’è la classica N, bensì un gagliardetto con sopra il numero 100, realizzato con il simbolo dell’infinito.

La maglia presenterà il colletto e verrà messa in vendita a partire da oggi, dopo la conferenza stampa di presentazione. In occasione di questa vendita, gli store ufficiali della SSC Napoli resteranno aperti fino alle 22:00.