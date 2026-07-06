SSC Napoli, presentata la maglia celebrativa dei 100 anni con foto di Maradona

Diego Armando Maradona e l’azzurro del Napoli: il club ha presentato la nuova maglia

ssc napoli presentata la maglia celebrativa dei 100 anni con foto di maradona

La SSC Napoli ha presentato la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione: un kit celebrativo per i cento anni del club. Rilasciata una foto sui social con Diego Armando Maradona

Napoli.  

“PE’ CIENT’ ANN” La SSC Napoli ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la prossima stagione. Uno spoiler è arrivato, infatti, tramite i canali social della società azzurra che ha pubblicato una foto di Diego Armando Maradona - realizzata con l’AI - con il nuovo kit. Si tratta di una maglia speciale che andrà a celebrare i cento anni del club azzurro. Semplice, con lo sponsor MSC al centro bianco con le rifiniture dorate ed una particolarità nel logo: un richiamo alla storia più antica ed originaria della squadra.

Nuova maglia SSC Napoli: i dettagli 

L’azzurro resta chiaramente il carattere distintivo della maglia, che non si perde in ornamenti eccessivi, ma ritrova la bellezza e l’eleganza della semplicità. L’aspetto maggiormente simbolico e rievocativo è il dettaglio del logo: non c’è la classica N, bensì un gagliardetto con sopra il numero 100, realizzato con il simbolo dell’infinito.

La maglia presenterà il colletto e verrà messa in vendita a partire da oggi, dopo la conferenza stampa di presentazione. In occasione di questa vendita, gli store ufficiali della SSC Napoli resteranno aperti fino alle 22:00.

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