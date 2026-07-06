Frattamaggiore: trovata una pistola e 9 proiettili: carabinieri arrestano 42enne Perquisizioni in diverse abitazioni

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Caivano per contrastare la detenzione illegale di armi.

I militari sono impegnati in un servizio ad hoc con perquisizioni nelle aree comuni e in abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine.

A finire in manette è un 42enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione domiciliare trovata una pistola Beretta e 9 proiettili.

La pistola è oggetto di furto. Sequestra sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare l’eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Il 42enne arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.