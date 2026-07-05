Napoli Food Festival: un evento gastronomico e solidale al Parco Virgiliano Napoli Food Festival, la manifestazione dedicata alla cultura gastronomica partenopea il 13 luglio

Un evento all’insegna della gastronomia campana, fondato sulla base dell’idea che il cibo rappresenti uno straordinario strumento di incontro, condivisione e solidarietà. Per una sera, nomi storici della ristorazione, artigiani, chef, pizzaioli, pasticcieri e imprenditori del settore si ritroveranno fianco a fianco in un grande evento collettivo che trasformerà il patrimonio gastronomico napoletano in un’occasione concreta di sostegno a importanti realtà benefiche.

Napoli Food Festival è un progetto promosso da un gruppo di imprenditori napoletani attivi nel settore food in programma il 13 luglio alle ore 19.30 presso il Parco Virgiliano.

Napoli Food Festival: i dettagli dell’evento

Saranno oltre 150 le eccellenze enogastronomiche presenti all’evento tra chef, pizzaioli, pasticcieri, ristoratori, rosticcieri, produttori e artigiani del gusto. Il pubblico potrà vivere un percorso immersivo dedicato alle tradizioni culinarie della città, accompagnato da momenti di spettacolo con la conduzione di Fatima Trotta.

L’accesso alla manifestazione sarà possibile attraverso una donazione, trasformando la partecipazione del pubblico in un gesto concreto di solidarietà a favore di Emergency, della Fondazione Santobono Pausilipon e dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Per effettuare la donazione è possibile collegarsi al sito www.napolifoodfestival.it.