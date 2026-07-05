Pietrarsa, revocata ordinanza dopo analisi Arpac: il mare torna balneabile Revocato il divieto di balneazione a seguito dell’esito favorevole a quest’ultima delle analisi

Un divieto che era stato disposto a seguito di una segnalazione dell’Arpac nella zona di Pietrarsa tramite ordinanza sindacale il 24 giugno 2026 e rimasto in vigore fino a nuova segnalazione. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ha effettuato dunque in questi giorni i dovuti controlli per verificare la balneabilità dell’area in questione.

L’esito favorevole degli esami svolti ha portato all’ultima ordinanza del 3 luglio e alla consequenziale rimozione dei cartelli indicanti il divieto di balneazione.

Pietrarsa torna balneabile: l’ultima ordinanza del Comune di Napoli

Revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per il tratto di mare di Pietrarsa. L’Arpac ha comunicato l’esito favorevole delle analisi effettuate sugli ultimi campioni d’acqua prelevati e, quindi, il venir meno dei motivi che avevano portato al provvedimento di divieto.