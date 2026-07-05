Incidente a Capodichino: esplode ruota del canadair durante l'atterraggio L'episodio non ha avuto gravi conseguenze, ma ci sono ritardi sui voli

La ruota di un canadair dei vigili del fuoco, durante la manovra di atterraggio sulla pista di Capodichino di ritorno da una delle tante missioni per contrastare gli incendi boschivi, è esplosa.

La prontezza di riflessi e la bravura del pilota hanno evitato problemi di sorta e il velivolo ha terminato la sua corsa sulla pista dell'aeroporto senza gravi conseguenze.

Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del canadair hanno, inevitabilmente, creato disagi allo scalo dove si segnalano ritardi a raffica sia sui voli in partenza che in arrivo all'aeroporto di Napoli. Attivate, come da protocolli, le procedure d'emergenza previsti in casi come questi.